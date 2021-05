De covid-pandemie heeft op Curaçao haar 119de slachtoffer geëist. Deze persoon is thuis overleden. Ook is er weer een coronapatient bijgekomen in het CMC. Daar liggen er nu 24, waarvan 18 op de intensive care.

Curaçao kent vandaag twee positieve tests op een totaal van 550. Zeven mensen zijn genezen verklaard. Daarmee daalt het aantal geregistreerde actieve besmettingen naar 68.