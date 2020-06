1 juli grenzen open voor Nederland zonder quarantaine

1 juli gaan de grenzen open. Dat is althans het streven van de regering. Voor mensen die uit Nederland komen, wordt de quarantaine afgeschaft. Ook voor andere West-Europese landen geldt vanaf juli geen quarantaine meer. Voor landen als bijvoorbeeld Amerika nog wel. De datum is een streven, omdat de voorbereidingen nog niet zijn afgerond.

Het gaat om maximaal 10.000 mensen. Dit aantal is gekozen na advies van het RIVM en verschillende berekeningen. Momenteel heeft, volgens Gerstenbluth, een heel laag percentage van de Nederlandse bevolking het coronavirus. Door het testen voor vertrek, worden eventueel besmette mensen er nog uitgehaald waardoor er statistisch 1 persoon per 10.000 besmet is met het virus.