1 november veiling half miljoen olievaten

De olie die bij Bullenbaai is opgeslagen gaat onder de hamer. Op 1 november wordt deze in opdracht van overheidsbedrijf RdK geveild. Het gaat om zo’n half miljoen vaten fuel oil. Deze lading olie is sinds september vorig jaar opgeslagen bij Bullenbaai. RdK verhuurde een deel van de opslagtanks aan CPR, de voormalige kandidaat voor de overname van de raffinaderij. Maar door allerlei problemen gingen de betalingen van CPR niet meer door, waardoor er een huurachterstand is ontstaan. Deze miljoenenschuld wordt nu gecompenseerd door de openbare verkoop van de olie. De waarde ligt op zo’n 29 miljoen dollar.