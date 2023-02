10 aanhoudingen Afscheidsparade

De politie had een relatief rustige avond tijdens de afscheidsparade. In totaal zijn er tien personen langs de carnavalsroute aangehouden. Vier daarvan waren drugsgerelateerd en twee personen vanwege het niet opvolgen van politiebevelen. Een verdachte werd aangehouden voor vuurwapenbezit en een ander voor het hebben van een steekwapen. Verder sloeg de politie een motorrijder in de boeien omdat hij geen helm droeg en een persoon voor openbare dronkenschap.

