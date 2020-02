KLM vliegt 10 keer extra in april en mei. Regiomanager Cees Ursum zegt in het Antilliaans Dagblad dat er wat ruimte in de vloot is gekomen, waardoor de extra vluchten nu mogelijk zijn. In april wordt er op woensdag gevlogen en in mei op vrijdag. Er zijn ruim 150 plekken beschikbaar in de Boeing 747 die zal worden gebruikt voor de vluchten.