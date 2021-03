10 jaar opdrachtgever brand

De opdrachtgever tot de brand in het belastingkantoor op 22 augustus 2019 is vandaag veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Het gaat om de 49-jarige S.F. Daarnaast is de man

verantwoordelijk gehouden voor witwassen, diefstal en voor heling. De straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie. In oktober 2020 heeft het Gerecht al een van de uitvoerders van de geruchtmakende brandstichting

in het belastingkantoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

Het bewijs in de zaak tegen S.F. bestaat onder meer uit een aangifte van brandstichting, het resultaat van technisch onderzoek, belastende verklaringen van de

uitvoerders van de brandstichting, en het resultaat van telefoontaps.