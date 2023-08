10 miljoen aan belastingteruggave uitgekeerd

De Belastingdienst heeft sinds vorige week 10 miljoen gulden aan te veel betaalde belasting uitgekeerd. Het gaat om de restituties van de inkomstenbelasting over 2022. Volgens de minister van Financiën heeft het geautomatiseerde systeem veel uren gedraaid. In totaal zijn 11.245 aangiftes verwerkt. Wanneer iemand zijn aangifte op de juiste manier heeft ingevuld, kan het geld best snel op de bankrekening staan. De belastingdienst keert binnen een maand uit. Bij onjuiste aangiftes duurt het langer. Het hele proces kan zelfs enkele maanden duren.