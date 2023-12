1000 aov’er krijgen aanvulling op pensioen

Een groep van duizend gepensioneerden krijgt een aanvulling op hun aov. Het gaat om ruim 129 gulden per maand. Dat heeft het ministerie van Soaw besloten. Deze groep aov-trekkers werd gekort op hun pensioen omdat ze in 2013 gebruik maakten van een overgangsregeling. In dat jaar werd namelijk de pensioenleeftijd verhoogd van 60 naar 65. Ruim duizend personen kozen ervoor om op hun 60e te stoppen met werken. Nu blijkt dat een groot deel van deze mensen slechts een aov-pensioen ontvangt. Daar kunnen ze niet van rond komen. Het ministerie van Soaw trekt daarom zo’n 1,6 miljoen uit om de pensioenen structureel aan te vullen. Uiterlijk volgende week krijgen ze het geld met terugwerkende kracht, vanaf januari 2023, uitgekeerd.

Gelabeld als aanvulling aov pensioen SVB