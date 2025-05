‘Politie mag geen auto’s meer in beslag nemen’

Het Korps Politie Curaçao kampt met een serieus probleem, zo werd dit weekend bekend. Alle opslagplaatsen waar in beslag genomen auto’s werden gestald, zitten vol. Hierdoor is het voorlopig niet meer mogelijk om voertuigen in beslag te nemen die niet voldoen aan de verkeersveiligheidsregels. In de komende dagen mag de politie dus geen voertuigen meer in beslag nemen, ook geen wagens met technische mankementen of waarvan de documenten niet in orde zijn.

Een intern politiebericht zegt hierover het volgende: “Als een voertuig wordt aangehouden maar niet naar de opslag kan worden gebracht, dan kan het niet in beslag worden genomen, ook niet als de papieren niet in orde zijn.”