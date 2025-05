Nieuwe Statenleden beëdigd ‘in turbulente tijd’

Afgelopen zondag rond negen ’s ochtends hebben 21 Statenleden ten overstaan van de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, de eed of belofte afgelegd waarmee zij hun ambt als Statenlid hebben aanvaard. De gouverneur heeft bij de beëdiging aangegeven dat de Statenleden aantreden in een turbulente tijd. Curaçao is sterk verbonden met het buitenland en internationale gebeurtenissen hebben een grote impact op onze veiligheid en sociale verhoudingen, aldus de gouverneur. Het getuigt volgens haar van moed en verantwoordelijkheidsgevoel om in deze tijd te kiezen voor de publieke zaak.