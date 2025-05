Man (31) veroordeeld voor smokkelen drugs

Tijdens een drugszaak is gisteren een 31-jarige Curaçaose man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan de helft voorwaardelijk, nadat de rechter hem schuldig bevond aan smokkel van meer dan 2 kilo cocaïne. Hij werkt opgepakt op de luchthaven omdat hij zich nerveus gedroeg. Bij controle bleek dat hij die pakketten cocaïne in zijn ondergoed had verstopt. Hij vertelde dat hij de goederen had ontvangen via iemand genaamd Chal, van wie hij de drugs op zijn lichaam had geplakt gekregen en die ook zijn vliegticket had betaald. De man heeft vijf kinderen maar kan vanwege rugklachten niet meer in de bouw werken, zo schrijft de Extra vandaag. Hij verklaarde geld nodig te hebben voor zijn gezin.

Volgens de man had hij de autoriteiten alle informatie over Chal gegeven, maar is daar niets mee gedaan. Verder verklaarde hij dat hij bij aankomst in Nederland 20.000 gulden zou ontvangen voor zijn werk. De verdachte gaf aan dat hij het zeer moeilijk heeft en dat hij spijt heeft van zijn daad, omdat hij zich realiseert dat zijn kinderen in de steek gelaten zullen worden als hij in de cel belandt. Hij krijgt naast de celstraf een proeftijd van drie jaar.