Versterkte samenwerking tussen Interpol en Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee beschikt sinds kort over een directe koppeling met de Interpol-database bij de controle van reisdocumenten op de luchthavens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dankzij deze aansluiting wordt bij het scannen van reisdocumenten automatisch gecontroleerd of deze voorkomen in de internationale opsporingssystemen van Interpol. Dat heeft het Korps Politie Caribisch Nederland gistermiddag bekend gemaakt.

De koppeling versterkt de grenscontrole en vergroot de mogelijkheden om personen met een criminele achtergrond vroegtijdig te signaleren. Met deze samenwerking zetten de Koninklijke Marechaussee en het Interpol sub bureau Kralendijk een belangrijke stap in het versterken van de veiligheid in Caribisch Nederland.