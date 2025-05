Colombiaanse admiraal bezoekt Defensie in het Caribisch Gebied

De bilaterale samenwerking tussen Nederland en Colombia is verder bestendigd tijdens een officieel bezoek van Colombiaanse Vice-Admiraal Grisales. Hij is hoofd marine-operaties Colombia. Grisales bezocht Defensie in het Caribisch Gebied en de Kustwacht Caribisch gebied. Tijdens het bezoek zijn de banden tussen beide landen verder verstevigd, zowel op het gebied van drugsbestrijding, ‘search and rescue’ operaties als gezamenlijke militaire trainingen. De Colombiaanse admiraal bracht een werkbezoek aan marinebasis Parera, oefenterrein Wacao, Zr.Ms. Pelikaan en voerde gesprekken met vertegenwoordigers van de Kustwacht Caribisch Gebied en de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied.

Een belangrijk onderwerp tijdens het bezoek was de voortzetting en versterking van de samenwerking. Beide landen onderstrepen het belang van gezamenlijke operaties, trainingen en oefeningen. De recente oefening Estribo in Colombia, waarbij Nederlandse en Colombiaanse mariniers samen trainden, wordt gezien als een succesvol voorbeeld van operationele samenwerking. In het voorjaar werden al gezamenlijke drugsbestrijdingsoperaties uitgevoerd.