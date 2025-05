Opnieuw oppositielid in Venezuela gearresteerd

In Venezuela vonden gisteren tussentijdse verkiezingen plaats. Vlak daarvoor werd het duidelijk dat opnieuw een vooraanstaand oppositielid was gearresteerd. Juan Pablo Guanipa, een belangrijke medestander van landelijke oppositieleidster María Corina Machado, is door agenten van zijn bed gelicht en meegenomen naar een onbekende bestemming. Hij wordt beschuldigd van terrorisme. Machado had eerder al opgeroepen om de verkiezingen te boycotten uit protest tegen het regime.

In een tweet die na zijn arrestatie werd geplaatst op X schrijft Juan Pablo Guanipa: „Vrienden, als jullie dit lezen ben ik meegenomen door de ordetroepen van het regime van Nicolás Maduro. Maandenlang heb ik, zoals zoveel Venezolanen, ondergedoken gezeten om mijn veiligheid te waarborgen. Helaas is er aan mijn bescherming een einde gekomen. Vanaf vandaag sta ik op de lijst van Venezolanen die zijn ontvoerd door het regime.”

Op de foto: Juan Pablo Guanipa met Maria Corina Machado