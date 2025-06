DineOut Week Curaçao van 25 juni tot en met 5 juli

Van 25 juni tot en met 5 juli vindt de allereerste editie van DineOut Week Curaçao plaats. Elf dagen lang kunnen bewoners van ons eiland en toeristen genieten van speciale lunch- en dinermenu’s. Meer dan 35 restaurants verspreid over het hele eiland doen mee; van ‘fine dining’ tot hippe beachclubs. Reserveren kan via dineoutweek.cw. DineOut Week is een nieuw culinair initiatief dat jaarlijks zal terugkeren, geïnspireerd op het vroegere concept van ‘Restaurantweek’.

De DineOut Week lunchmenu’s starten vanaf Cg 55 en diners vanaf Cg 77, afhankelijk van het restaurant. Via dineoutweek.cw zijn ook alle deelnemende restaurants en menu’s overzichtelijk te vinden. “Dit is een kans om betaalbaar kennis te maken met de huidige stand van de gastronomie op ons eiland,” aldus Team DineOut. “We willen mensen verleiden om nieuwe plekken te ontdekken, en tegelijkertijd de horeca een extra impuls geven in een traditioneel rustiger seizoen.”