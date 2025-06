Opnieuw storing bij Flow in het weekend

Telecommunicatiebedrijf Flow heeft zondagmiddag op haar sociale media gemeld dat ‘de internetdiensten die getroffen waren, volledig zijn hersteld’. Het is onduidelijk hoeveel wijken er afgelopen weekend zonder Flow zaten, maar op sociale media werd vanaf zaterdag al geklaagd. Het bedrijf heeft excuses aangeboden voor het ‘eventuele ongemak’. De storing van afgelopen weekend is nog een gevolg van onderhoudswerkzaamheden in verband met de grote storing van twee weken geleden, toen in het weekend veel abonnees meer dan twintig uur zonder internet zaten. Hiervoor is een korting van 15% aan alle getroffenen aangeboden.

Op sociale media stelde Flow afgelopen weekend dat ’tijdens onderhoudswerkzaamheden in verband met de storing van twee weken geleden, er een gedeeltelijke storing is opgetreden waardoor een aantal klanten zonder dienst is komen te zitten. Deze storing heeft ook het systeem getroffen dat mobiel opwaarderen beheert (..) We begrijpen dat deze situatie ongemakkelijk is en vragen uw begrip terwijl we eraan werken om de dienst volledig te herstellen’.