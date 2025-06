CBCS brengt speciale gekleurde munt van 50 cent in omloop

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten brengt op 1 juli een speciale gekleurde circulatiemunt ter waarde van 50 cent in omloop in beperkte oplage. Deze herdenkingsmunt is geslagen ter gelegenheid van het einde van de co-circulatieperiode en de aanvaarding van de Caribische gulden als enig wettig betaalmiddel in Curaçao en Sint Maarten. De herdenkingsmunt heeft verder hetzelfde ontwerp als de reguliere 50 cent, met als unieke feature de kleur. Aan de voorzijde wordt een ingekleurde Oranjebloesem vertoond.

De Oranjebloesem wordt in veel culturen geassocieerd met voorspoed en symboliseert zuiverheid en deugdzaamheid. Verder verbindt de respectievelijke landnaam de gestileerde Caribische hemel met de oceaangolven om de Oranjebloesem heen. De achterzijde vertoont de waarde-aanduiding geplaatst tussen de Caribische hemel en golven, in het midden van een constellatie van dertig parels, die op gelijke afstand van elkaar staan. De drie groepen van 10 parels staan symbool voor de datum 10 oktober 2010 toen Curaçao en Sint Maarten een autonome status kregen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, tevens het startpunt van de Caribische gulden.