10e editie Koningsspelen

Ruim 14.000 leerlingen van het funderend onderwijs hebben vanmorgen deelgenomen aan de tiende editie van de Koningsspelen. Het Sint Franciscus College en het Kolegio Bellefaas Martis hadden dit jaar de eer om het evenement te openen. Het thema dit jaar is ‘Voel je fit’. De Koningsspelen begonnen met een gezamenlijk ontbijt. Daarna volgde er een sportdag voor de leerlingen van ruim 50 scholen op Curaçao. De Koningsspelen zijn in 2013 in het leven geroepen voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terugkerend evenement in het Koninkrijk.

Meer over koningsspelen