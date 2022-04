10e editie Koningsspelen

Meer dan 14.000 basisschoolleerlingen doen dit jaar mee aan de Koningsspelen. De sportieve dag vindt op 29 april plaats. De dag opent met een ontbijt. De Koningsspelen zijn in 2013 voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dit jaar beleeft het sportevenement alweer zijn tiende editie. Het thema is ‘Voel je fit’. Stichting Fudsek en media persoonlijkheid Mavis Albertina hebben de organisatie in handen.

