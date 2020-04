Op Sint Maarten is dit weekend het tiende slachtoffer van de coronacrisis gevallen. Het laatste slachtoffer betrof een Nederlandse inwoner van Sint Maarten die werd behandeld in het Franse gedeelte en uiteindelijk naar Guadeloupe werd gevlogen voor intensive care. Daarr is de man overleden. In totaal zijn 67 mensen op Sint Maarten positief getest. In totaal gaat het om 47 mannen en 20 vrouwen.