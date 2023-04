11e editie Koningsspelen

Vrijdag vinden de Koningsspelen weer plaats. In het hele koninkrijk houden basisscholen dan een sportdag. Dit jaar doet een recordaantal scholen mee. Het thema voor de elfde editie is: ‘1-2, iedereen doet mee’. Een vast onderdeel is het gratis ontbijt. Oorspronkelijk waren de Koningsspelen een initiatief rond de kroning van koning Willem-Alexander. Inmiddels is het een traditie geworden in de week voor Koningsdag. Dit jaar was er een bijzondere aftrap van de inschrijvingen voor het sportevenement. Het koninklijk paar en prinses Amalia woonden deze bij op het Brionplein, tijdens hun bezoek in februari.