12 illegalen met 1325 kilo drugs onderschept

Een enorme drugsvangst van maarliefst 1050 kilo cocaine en 275 kilo marihuana is vannacht gedaan door de Kustwacht en marine. De drugs waren aan boord bij twaalf illegalen uit Venezuela. Die probeerden met een go-fast Curacao te bereiken. Eén van de opvarenden werden geraakt door een defensoekogel en is medisch verzorgd. Een drugsvangst van deze omvang is zeldzaam. Alle opvarenden zijn na hun aanhouding overgedragen aan de politie. Daarbij zijn ze op de kade direct getest op covid. De cocaine is vanmiddag verbrand op het terrein van defensie.

(Foto: TeleCuracao)