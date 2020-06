120 meldingen bij centrale en 48 arrestaties

Er zijn gisteren 120 meldingen binnengekomen bij de centrale. Dat maakt de politie bekend. 48 mensen werden aangehouden voor onder meer brandstichting, vernieling en illegaal vuurwerkbezit. De aanhoudingen vonden plaats op verschillende plekken op het eiland.

Brandstichting

Er zijn 75 meldingen geweest van brand gisteravond. De brandweer is op 63 meldingen afgegaan en inmiddels zijn alle branden geblust. In ruim 50 van de gevallen ging het om in brand gestoken autobanden, mondi, leegstaande panden of afval: branden die geen direct gevaar vormden voor mensen of dieren. In acht gevallen betrof het een huis van iemand, een school of een bedrijfspand. Onder andere de Brionschool en de winkel Bon Preis stonden in brand.