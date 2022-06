126 nieuwe coronabesmettingen

De afgelopen week zijn 126 personen positief getest op het coronavirus. Hierdoor zijn er momenteel 203 actieve coronagevallen. Dit blijkt uit de jongste coronacijfers. De positivity rate is 19,5 procent, wat neerkomt op gemiddeld 18 nieuwe gevallen per dag. Verder zijn er vier patiënten met corona in het ziekenhuis opgenomen. Momenteel ligt er niemand op de intensivecareafdeling. Het aantal personen dat sinds de pandemie aan corona is overleden staat nog steeds op 278.

