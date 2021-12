“1,3 miljoen nodig voor hoogste luchthaven status”

Wanneer krijgt Hato Airport weer de hoogste Amerikaanse luchtvaart-status? Daarvoor is volgens minister Charles Cooper per jaar zo’n 1,3 miljoen gulden extra nodig. De kans dat dat geld er op korte termijn komt, lijkt klein. Zo’n 10 jaar geleden verloor Hato z’n hoogste status bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Dat heeft onder andere tot gevolg dat Curaçaose airlines geen nieuwe luchthavens in de VS meer mogen opnemen in hun bestemmingen.