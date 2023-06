13 miljoen voor Advent ziekenhuis

De overheid en het Advent ziekenhuis zijn tot een akkoord gekomen over een oude schuld. Het ziekenhuis krijgt ruim 13 miljoen gulden. Daarmee is de zorginstelling uit de brand geholpen. Het ziekenhuis kan met het geld bovendien apparatuur aanschaffen, waaronder een mammografieapparaat en een CT-scan. Ook bood minister Silvania zijn excuses aan voor de manier waarop de vorige regering met het Advent omging. Er loopt een rechtszaak over een miljoenenclaim tegen de overheid. Eerder dit jaar werd deze nog door het Hof afgewezen, nadat de eerste rechter deze in oktober 2021 nog had toegewezen. De Hoge Raad in Den Haag zou zich nu over deze zaak buigen. Met deze overeenkomst is dat niet meer nodig.