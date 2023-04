13 procent meer toeristen in maart 2023

Vorige maand kwamen er meer toeristen dan in dezelfde periode vorig jaar naar Curaçao. In totaal gaat het om een stijging van 13 procent. Dat meldt het toeristenbureau CTB. Zo’n 46.000 personen vierden vakantie op het eiland. Vooral de Amerikaanse markt zit in de lift. 34 procent van alle bezoekers kwam uit Noord-Amerika. Ook het cruisetoerisme is gestegen. Er kwamen 42 cruiseschepen aan met ruim 107 duizend passagiers. In maart 2022 lag dit aantal op 39 cruiseschepen met 60 duizend bezoekers.