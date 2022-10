De politie is op zoek naar de 14-jarige Alicia Richards. Het meisje is sinds 11 oktober vermist. Ze vertrok zonder toestemming uit het jeugdinternaat Huize Rose Pelletier. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. De politie vraagt iedereen die weet of vermoedt waar Alicia verblijft om contact op te nemen via de bekende politielijnen.