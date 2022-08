14-jarige Julissa Markes nog steeds vermist

De politie is nog steeds op zoek naar de 14-jarige Julissa Markes. Op 15 juli is het meisje vertrokken uit de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao en sindsdien is ze niet meer teruggekeerd. Julissa is van Curaçaose afkomst, ze heeft een normaal postuur en is 1 meter 64. Toen ze uit de jeugdinrichting vluchtte had ze een kleurrijke jurk aan, met een blouse van spijkerstof en zwarte sandalen. De politie roept iedereen die informatie over Julissa kan geven op om contact op te nemen via het telefoonnummer 917 of anoniem via 108. Julissa staat onder toezicht. De politie benadrukt dat het helpen met het schenden hiervan een strafbaar feit is.