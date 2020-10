Epidemioloog Izzy Gerstenbluth meldt vandaag 14 nieuwe coronabesmettingen. Gerstenbluth legt uit dat het hoge aantal besmettingen van gisteren was te wijten aan 10 illegalen in de vreemdelingenbarakken, deze personen zaten al in quarantaine. Gemiddeld zitten we de afgelopen twee weken rond de 20 nieuwe cases per dag. De andere piek op 13 oktober werd veroorzaakt door besmettingen van de dag ervoor die erbij kwamen. De gemiddelde positivity rate is over de afgelopen zeven dagen iets lager geworden.