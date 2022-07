15 miljoen euro aan cocaïne onderschept bij oprollen drugslijn tussen Curaçao en Twente

Bij het oprollen van de omvangrijke drugslijn tussen Curaçao, Twente en de Achterhoek vond de politie vorige week 73 kilo aan cocaïne in een zeecontainer. Deze week arriveerde in Vlissingen een schip uit Curaçao met nog eens twee zeecontainers met drugs. Op papier vervoerde het schip kalkzandsteen, in werkelijkheid zat er nog 128 kilo cocaïne verstopt tussen de lading. De rechercheurs vonden in twee zeecontainers 515 pakketjes van 250 gram elk. De vangst heeft een straatwaarde van ruim 15 miljoen euro. Alles is inmiddels vernietigd.