16 jaar geëist tegen brein 600 kilo drugsroof

Oud-agent M. Mariano hangt een celstraf van 16 jaar boven het hoofd. Dat is wat het OM heeft geëist voor zijn hoofdrol in de 600 kilo drugsroof uit het recherchebureau van Rio Canario. Mariano bedacht deze kraak toen hij nog politieagent was en de brutaliteit had om bij zijn eigen werkgever in te breken. Daarmee heeft hij volgens het OM de politieorganisatie enorme schade toegebracht.