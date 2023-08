16-jarig meisje nog steeds vermist

De 16-jarige Magiella Mathilda is nog steeds vermist. Ruim een maand geleden sloeg de politie al alarm, nadat het meisje na een verlof niet was teruggekeerd naar de Justitiële Jeugdinrichting. Het KPC verzoekt iedereen die informatie over haar heeft, om contact op te nemen met de politie op het telefoonnummer 917, of het anonieme nummer 108. Magiella is 1, 66 meter lang, heeft een slank postuur en een ovaal gezicht. Ze heeft een bruine huidskleur, bruin krullend haar en donkerbruine ogen. Verder is Magiella te herkennen aan een grote tatoeage van een vlinder op haar rechtervoet. De politie benadrukt dat het verbergen van een gezocht persoon strafbaar is volgens de wet.