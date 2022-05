De politie is nog steeds op zoek naar Luis Felipe Lopez Santiago. De 16-jarige jongen vluchtte meer dan een maand geleden uit de jeugdgevangenis JJIC. Hij zat daar vanwege het plegen van een overval. Personen die tips of informatie hebben over de verblijfplaats van Luis kunnen bellen met de politie. Dit kan via de tiplijn 917 of anoniem op 108.