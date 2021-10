1625 registraties voor digitaal vaccinatiebewijs goedgekeurd

De lancering van de website www.curacaohealthapp.com met de unieke QR-code van de corona-app is redelijk succesvol verlopen. Van de 2080 aanmeldingen zijn er 1625 goedgekeurd, aldus het ministerie van GMN in het Antilliaans Dagblad. De app voor iOS en Android laat nog even op zich wachten en is pas eind oktober beschikbaar via de respectievelijke stores. Tot het zover is kun je vanaf de website de unieke QR-code, de zogenoemde Digital Covid Certificate, downloaden en uitprinten. De code is alleen binnen het Koninkrijk en andere Europese landen te gebruiken en dient als vaccinatiebewijs voor bijvoorbeeld evenementen en andere openbare gelegenheden.