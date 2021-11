17-jarig meisje onder bedreiging met vuurwapen ontvoerd

De 17-jarige Colombiaanse Susette Perez Martinus is afgelopen zondag ontvoerd, zo meldt de politie. Het meisje is met verlof gestuurd vanuit de GOG en zou naar haar moeder gaan. Vervolgens is de 17-jarige onder bedreiging van een vuurwapen door twee mannen in een witte auto ontvoerd. Tot dusver ontbreekt ieder spoor van de Colombiaanse. Het meisje is 1,75 lang, heeft een licht getinte huidskleur en bruin krullend haar. De politie roept op om bij een mogelijke herkenning de politie te alarmeren op telefoonnummer 917, of anoniem op 108.