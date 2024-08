17-jarige opgepakt voor scooterdiefstal

De politie heeft vanochtend om iets voor 10 uur een 17-jarige jongen aangehouden op het politiebureau. Hij wordt verdacht van het stelen van een of meerdere scooters. Volgens de politie zijn er in de afgelopen periode in het oosten van het eiland, Pariba, veel scooters gestolen. De verdachte, met de initialen J.M.C.M., is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Die heeft bepaald dat de jongen voorlopig vast blijft zitten in afwachting van verder onderzoek.