“170 miljoen voor Girobank niet genoeg”

De Curaçaose regering is momenteel in overleg met Nederland over de oprichting van een Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, beter bekend onder de naam OHO. Volgens minister van Financiën Kenneth Gijsbertha wordt daarbij onder meer gesproken over een lening van 170 miljoen gulden om rekeninghouders van de Girobank hun geld te kunnen geven. Zoals bekend sluit de bank aan het eind van het jaar haar deuren, maar zijn er nog tweeduizend rekeninghouders die geld op de bank hebben staan. Volgens Gijsbertha zullen ook met de 170 miljoen gulden uit Nederland niet alle rekeninghouders hun geld krijgen. Zo heeft het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) nog 110 miljoen gulden open staan en de overheid zelf nog 80 miljoen Naf.

Voorzitter van vakbond ABVO, Adrie Williams, is ontevreden over de manier waarop de overheid en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten het nieuws over de sluiting van de Girobank naar buiten hebben gebracht. Volgens Williams moesten de werknemers het nieuws over de sluiting dit weekend vanuit de media vernemen. Hij vindt dat ongepast. Williams stelt dat de overheid en de bank beter zouden moeten weten hoe ze moeten omgaan met de werknemers. Hij noemt de sluiting erg vervelend voor het personeel en zal contact opnemen met de Centrale Bank over de verdere afhandeling.