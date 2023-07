18 jaar cel voor moord op Shantienne Frans

De rechter in Rotterdam heeft twee verdachten achttien jaar cel opgelegd voor de moord op Shantienne Frans. De 34-jarige Curaçaoënaar werd in mei vorig jaar bij zijn woning aan de Persoonshaven neergeschoten. Daarna strompelde hij naar de Nassauhaven, waar hij opnieuw werd beschoten en overleed. De 22-jarige Reinaldo M. heeft bekend dat hij de schutter was. Met medeverdachte Cleiton A. zou hij de moord de dag ervoor hebben besproken en georganiseerd. Wat onduidelijk blijft is wie de opdrachtgever voor de moord was en wat het motief was.

Reinaldo M. heeft 10.000 euro gekregen voor de moord. Namens de nabestaanden was een zeer forse schadevergoeding gevraagd, opgeteld ruim vier ton. Dat is niet toegekend door de rechtbank. De totale schadevergoeding komt uit op 66.000 euro.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam had 22 jaar cel geëist tegen de twee mannen. De rechtbank komt lager uit doordat is gekeken naar straffen in soortgelijke zaken. Beide verdachten hadden geen strafblad.