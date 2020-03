Een 18-jarige man is gistermiddag opgepakt door de politie nadat hij had geprobeerd een minimarket aan de Oosterbeekstraat te overvallen. Hij ging de winkel binnen en eiste onder bedreiging van een groot mes geld uit de kassa. Verschillende klanten jaagden de man echter weg en gaven daarna aan de politie door waar de man zich had verscholen. Zo kon hij worden opgepakt.