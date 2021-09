18 maanden cel voor notaris Kleinmoedig

Notaris Johny Kleinmoedig moet 18 maanden de cel in voor het toeeigenen van bijna anderhalf miljoen gulden. Dat heeft de rechter geoordeeld. Ook is hij vijf jaar uit het ambt van notaris ontzet en mag hij ook geen andere functies binnen een notariskantoor bekleden. Het geld had Kleimoedig in beheer op zijn derdegeldenrekening. Van 2009 tot 2019 maakte hij diverse geldbedragen naar zichzelf over. Als verweer voerde Kleinmoedig aan dat het geld op zijn derdengeldenrekening verder geen bestemming meer had, en dus hem toekwam. Hij kocht van het geld onder andere een huis in Bottelier en een vleugelpiano van anderhalve ton.

(Foto: Notariskantoor Kleinmoeder & Alexander)