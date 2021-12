In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 19-jarige jongen beschoten, terwijl hij op de porch zat bij een vriend thuis. Dat gebeurde in de Wageningenstraat vanuit een auto. De vriend van de beschoten jongen heeft hem gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Extra toont het grote aantal schietincidenten waarbij gewonden vallen aan dat er veel vuurwapens in omloop zijn op Curaçao.

