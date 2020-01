Er zijn vorig jaar 19 mensen om het leven gebracht op Curaçao. Dat blijkt uit het jaarverslag van de politie. Het merendeel daarvan was man en die zijn geliquideerd. Twee mensen kwamen om bij een beroving, twee door relationeel geweld en van twee is nog onbekend wat de reden was. Een pistool was in de meeste zaken het wapen dat gebruikt werd.