19 meldingen van relationeel geweld

In de laatste week van 2022 registreerde de politie 19 gevallen van relationeel geweld. Dat is meer dan de week daarvoor. Toen kreeg de politie vijf meldingen van relationeel geweld binnen. Dat blijkt uit de wekelijkse criminaliteitscijfers. Verder vonden er drie gewapende overvallen plaats. Ook zijn er vier auto’s gestolen en was er sprake van acht woninginbraken. Ook bedrijven waren het doelwit van inbrekers. In totaal registreerde de politie zes inbraken bij ondernemingen.