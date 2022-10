Curaçao registreert alweer de 19e verkeersdode van dit jaar. De Jamaicaan Maurice Orlando Pinnock is gisteren overleden bij een verkeersongeval. Het zou gaan om een hit and run aan de Schottegat West. Het 52-jarige slachtoffer lag in het gras en even verderop zijn fiets en een schoen op straat. Het lichaam is in beslag genomen voor meer onderzoek.