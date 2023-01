1e Surf for the Roses

Ride for the Roses is uitgebreid met een nieuw onderdeel. Ruim veertig windsporters surfen zondag vanaf Klein Curaçao naar Mambo Beach Boulevard. Het geld dat de surfers daarmee ophalen gaat naar de ondersteuning van kankerpatiënten en hun families. De surfers vertrekken om half twaalf vanaf Klein Curaçao en de verwachting is dat ze rond twee uur ‘s middags bij Mambo aankomen. Om hun veiligheid te waarborgen varen onder meer Citro en een aantal volgboten mee. Initiatiefnemers zijn Kimberley Matroos en Emanuel Quintero.