Twee Haïtiaanse mannen probeerden zondag Curaçao binnen te komen met een gefalsificeerd paspoort. Dit meldt de politie in een persbericht. De reizigers liepen bij de immigratie op luchthaven Hato tegen de lamp. De politie hielden even later de mannen van 44 en 37 jaar aan. De twee verdachten zitten in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.