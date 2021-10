2 jaar cel voor schieten op peuter

De man die afgelopen juli een peuter in de hals schoot is tot 2 jaar celstraf veroordeeld voor mishandeling. Het incident vond plaats in de wijk Koraal Specht. De moeder en het kind waren op bezoek bij de veroordeelde toen hij onder invloed van sterke drank een luchtdrukpistool trok en richting het jongetje vuurde. Het kind werd in de hals geraakt, maar werd niet dodelijk verwond. Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar cel voor poging tot doodslag dan wel zware mishandeling, maar poging tot doodslag is niet bewezen.

