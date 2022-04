2 mei officiële vrije dag

Dit jaar is 2 mei een officiële feestdag. Dat heeft de overheid besloten. Doordat de Dag van de Arbeid dit jaar op een zondag valt, krijgen werknemers de volgende dag vrij. Wie op 2 mei moeten werken hebben recht op een extra compensatie. Deze extra vrije dag is geregeld in de arbeidsregeling en geldt voor iedereen. Volgens deze regeling wordt de Dag van de Arbeid jaarlijks op 1 mei gevierd, tenzij die dag op een zondag valt. In zo’n geval wordt de Dag van de Arbeid de volgende dag herdacht.

