Afgelopen week zijn twee personen overleden aan de gevolgen van covid-19. Daarmee staat de teller op 301 coronadoden sinds de uitbraak van de pandemie in 2020. Dat meldt het GMN-ministerie. Beide patiënten lagen op het moment van overlijden in het CMC. Momenteel zijn er twee personen met corona in het ziekenhuis opgenomen, geen van beiden ligt op de ic.

